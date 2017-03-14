Справа Іл-76: Назаров провини не визнає, захист просить виправдувальний вирок

Сторона захисту генерал-майора Віктора Назарова просить ухвалити виправдувальний вирок щодо високопосадовця «за відсутності в його діях складу кримінального правопорушення» та скасувати йому запобіжний захід у вигляді внесення грошової застави в сумі 97,4 тисяч гривень, а кримінальне провадження закрити. Про це у вівторок заявив адвокат обвинуваченого Віктора Назарова Михайло Турик у Павлоградському міськрайонному суді, де слухалась справа про збитий озброєними сепаратистами під Луганськом літак Іл-76 з 49 українськими військовими на борту.

За його словами, зокрема, говорити про «бойову обстановку» щодо Віктора Назарова і його дій неправомірно. Як заявив адвокат, якщо прокуратура інкримінує Віктору Назарову службове недбальство в «бойовій обстановці», то вона «таким чином визнає терористів військовим супротивником, тобто воюючою стороною, а не терористами».

Після виступу адвоката суд оголосив про завершення дебатів сторін.

У своєму останньому слові сам генерал-майор Віктор Назаров ще раз заявив, що своєї провини не визнає. Зокрема, він зазначив, що у ході досудового слідства було допущене «маніпулювання інформацією», а в свідченнях свідків у суді були «припущення» та «інформація, інтерпретована на власний розсуд». За його словами, у суді також не було представлено оригінал документа з розвідданими щодо обстановки в Луганському аеропорту.

На наступному засіданні суд має оголосити рішення в справі.

У Павлограді на Дніпропетровщині вже понад півроку триває суд у справі про загибель у збитому озброєними сепаратистами літаку Іл - 76 українських військових. На лаві підсудних – одна особа, генерал-майор Віктор Назаров, який на момент трагедії був начальником Штабу антитерористичної операції. Його обвинувачують у вчиненні злочину, передбаченого ч. 3 ст. 425 Кримінального кодексу України (недбалому ставленні до служби, вчиненому в бойовій обстановці, що призвело до тяжких наслідків).

14 червня 2014 року на території Луганської області з переносного зенітно-ракетного комплексу було уражено літак Іл - 76МД. Він загорівся та впав. На його борту перебували 40 військовослужбовців 25-ї окремої парашутно-десантної бригади та 9 членів екіпажу. Усі загинули.