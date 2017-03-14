США: у кількох штатах оголосили надзвичайний стан через негоду

У кількох північно-східних штатах США оголосили надзвичайний стан через сильний вітер і сніг. Йдеться про Нью-Йорк, Нью-Джерсі, Пенсильванію і Вірджинію.

Також повідомляється про можливість заметілей у частині Пенсильванії, Нью-Джерсі, Коннектикуті, на Род-Айленді, у Массачусетсі, Нью-Гемпшері, Мені і Вермонті.

Через негоду у США були скасовані понад 5 тисяч рейсів в аеропортах Нью-Йорка, Вашингтона, Бостана, Балтімора і Філадельфії. Також закриті багато навчальних закладів.

Близько 50 мільйонів людей у США отримали застереження про складні погодні умови.

Також через негоду був перенесений візит канцлера Німеччини Анґели Меркель до США з 14-го на 17-те березня.