На Донеччині біля Слов’янська стався конфлікт між силовиками і прихильниками блокади

На Донеччині на блокпосту біля Слов’янська стався конфлікт між силовиками та прихильниками блокади торгівлі на Донбасі.

Як повідомляє прес-служба поліції Донецької області, близько 19:00 через блокпост на в’їзді у Слов’янськ рухалася колона з 13 автомобілів, в яких перебували понад 35 людей, які відмовилися проходити стандартну перевірку та спровокували конфлікт.

«В результаті словесної перепалки стався конфлікт, в ході якого активісти виявляли зневагу до закону, перешкоджали поліцейським виконувати свої службові обов’язки», – йдеться в повідомленні.

У поліції заявляють, що також присутній на місці народний депутат, прізвища якого не вказують, почав наносити удари правоохоронцям, намагався забрати у них зброю.

За даним фактом проводиться перевірка, додають силовики.

Як повідомляє кореспондент Радіо Свобода з посиланням на дані активістів, вони з Харкова вирушили на «редут» блокувальників у Бахмуті, які заявляють, що блокують торгівлю з окупантами, проте їх на одному з блокпостів перед Слов’янськом зупинили, через це виник конфлікт з силовиками. За даними активістів, у ході конфлікту правоохоронці застосували щодо них, зокрема, сльозогінний газ. Водночас через певний час ситуацію врегулювали, активісти поїхали в Бахмут, як і планували раніше.

13 березня Національна поліція і Служба безпеки України повідомили, що затримали 45 людей на місці блокування на станції Кривий Торець на Донеччині, їх доставили до відділків поліції. Силовики назвали затримання «контрдиверсійними заходами» і заявили, що серед блокувальників були раніше засуджені особи.

Прихильники блокади заявили про постраждалих серед тих, хто був затриманий, і про їх перебування в лікарні. У поліції це заперечили і додали, що всіх затриманих уже відпустили.

Після цього в низці регіонів України, зокрема в Києві, відбулися акції протесту з вимогою відставки керівників силових відомств України і на підтримку блокування руху вантажів між підконтрольною і непідконтрольною владі України частинами Донбасу.

Від січня активісти, серед яких депутати Верховної Ради та люди, що називають себе ветеранами АТО, блокують деякі ділянки залізниці з вимогою припинити, за їхніми словами, торгівлю з окупованими районами Донбасу. Після критики щодо вибірковості такого блокування вони стали розширювати свою акцію, зокрема, й на інші залізничні ділянки та автошляхи, і також блокувати торгівлю з Росією.