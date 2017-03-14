Туреччина критикує рішення Європейського суду щодо хіджабів

Туреччина критикує рішення Європейського суду, що базовані у ЄС компанії можуть забороняти співробітникам вдягати релігійні чи політичні символи, включаючи хіджаби.

«Сьогоднішнє рішення Європейського суду щодо хіджабів лише посилить антимусульманські і ксенофобські тренди», – написав у Twitter речник Ердогана Ібрагім Калін.

«Куди котиться Європа?», – додав він.

Ця критика з’явилася у розпал суперечки Анкари з Німеччиною, Нідерландами та іншими країнами ЄС, які заблокували на своїй території агітаційну кампанію турецьких політиків щодо референдуму, який у Туреччині запланований на 16 березня.

14 березня Європейський суд постановив, що не є «прямою дискримінацією» внутрішня заборона компаній на носіння «будь-яких політичних, філософських чи релігійних знаків».

Суд ухвалив це рішення після двох позовів – з Франції і Бельгії.

Перший позов надійшов від секретарки, звільненої у 2006 році за носіння хіджаба у бельгійській безпековій компанії G4S. У суді не визнали це порушенням, оскільки компанія G4S заборонила носити хіджаби усім співробітникам, а не лише одній.

Що ж до французької компанії, яка звільнив програмістку за відмову зняти хіджаб, то суд встановив, що тут могли бути порушення європейського законодавства.

Минулого місяця Туреччина скасувала заборону на носіння хіджабів жінкам-офіцерам.