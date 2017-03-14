Активісти у Києві атакували офіс Ахметова і «Альфа-банк»

У Києві активісти руху «ОУН» закидали камінням офіс бізнесмена Ріната Ахметова, який був оточений бійцями Національної гвардії.

Активісти кидали каміння і петарди у вікна будівлі, палили фальшфеєри й димові шашки. Але жодного вікна вони не розбили, бо вони броньовані.​

Після цього активісти повернулися на майдан Незалежності й атакували приміщення «Альфа-банку».

Як повідомляє кореспондент Радіо Свобода, у бік офісу летіло каміння, петарди і смітники. Але оскільки вхід до фінустанови був заблокований тісним кільцем поліції, у приміщення учасники акції не потрапили.

Між мітингувальниками і правоохоронцями виникла незначна штовханина. Затриманих чи поранених журналісти Радіо Свобода не бачили.

​У вівторок у Києві активісти провели акцію з нагоди Дня українського добровольця.

14 березня в Україні вперше відзначається День українського добровольця. Марш добровольців у центрі Києва ініціювали лідери добровольчого руху «ОУН», а метою його назвали підтримку блокади окупованих територій Донбасу.

13 березня Національна поліція і Служба безпеки України повідомили, що затримали 45 людей на місці блокування на станції Кривий Торець на Донеччині, їх доставили до відділків поліції. Силовики назвали затримання «контрдиверсійними заходами» і заявили, що серед блокувальників були раніше засуджені особи.

Прихильники блокади заявили про постраждалих серед тих, хто був затриманий, і про їхнє перебування у лікарні. У поліції це заперечили і додали, що всіх затриманих уже відпустили.

Після цього у низці регіонів України, зокрема в Києві, відбулися акції протесту з вимогою відставки керівників силових відомств України і на підтримку блокування руху вантажів між підконтрольною і непідконтрольною владі України частинами Донбасу.

Від січня активісти, серед яких депутати Верховної Ради та люди, що називають себе ветеранами АТО, блокують деякі ділянки залізниці з вимогою припинити, за їхніми словами, торгівлю з окупованими районами Донбасу. Після критики щодо вибірковості такого блокування вони стали розширювати свою акцію, зокрема, й на інші залізничні ділянки та автошляхи, і також блокувати торгівлю з Росією.

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