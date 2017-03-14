Запорізькі активісти вимагають відставки Авакова й Аброськіна

У Запоріжжі 14 березня відбулася акція на підтримку учасників блокади з окупованими територіями. Активісти озвучили низку вимог до центральної влади, зокрема закликали відправити у відставку міністра внутрішніх справ Арсена Авакова і керівника управління поліції Донецької області В’ячеслава Аброськіна.

«Три роки тому ми на цій площі стояли – боролися проти корупції, свавілля, гнали злочину владу Януковича. Ми свого домоглись. Прийшла нова влада. Минуло три роки. Та сама корупція, те саме беззаконня, те ж саме свавілля, що вчора відбулося. Звертаюсь до Порошенка, до Гройсмана, до Парубія, у вас є ще можливість виправитися – відправити Авакова у відставку, відправити Аброськіна у відставку, які дали вчора команду розігнати ветеранів АТО. І ми вимагаємо притягнути їх до кримінальної відповідальності. Вимагаємо негайно ухвалити закон про окуповані території. Ухвалити у ньому положення щодо заборони торгівлі з окупованими територіями, навіть відключити електронергію, воду. Прийшли туди окупанти – згідно з міжнародними законами, вони зобов’язані забезпечити всім людей на окупованих територіях. Хай Путін забезпечує», – заявив під час мітингу організатор акції Анатолій Шевченко.

Раніше у вівторок під час акції, присвяченої Дню українського добровольця, запорізькі ветерани війни на Донбасі також висловились на підтримку блокади та передали голові Запорізької ОДА Костянтину Брилю резолюцію свого мітингу з вимогою покарати організаторів розгону блокади.

13 березня Національна поліція і Служба безпеки України повідомили, що затримали 45 людей на місці блокування на станції Кривий Торець на Донеччині, їх доставили до відділків поліції. Силовики назвали затримання «контрдиверсійними заходами» і заявили, що серед блокувальників були раніше засуджені особи.

Прихильники блокади заявили про постраждалих серед тих, хто був затриманий, і про їх перебування у лікарні. У поліції це заперечили і додали, що всіх затриманих уже відпустили.

Після цього у низці регіонів України, зокрема у Києві, відбулися акції протесту з вимогою відставки керівників силових відомств України і на підтримку блокування руху вантажів між підконтрольною і непідконтрольною владі України частинами Донбасу.

Від січня активісти, серед яких депутати Верховної Ради та люди, що називають себе ветеранами АТО, блокують деякі ділянки залізниці з вимогою припинити, за їхніми словами, торгівлю з окупованими районами Донбасу. Після критики щодо вибірковості такого блокування вони стали розширювати свою акцію, зокрема, й на інші залізничні ділянки та автошляхи, і також блокувати торгівлю з Росією.