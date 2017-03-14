Поліція Донеччини просить ГПУ оцінити дії Парасюка, активісти звинувачують силовиків

Поліція Донеччини просить Генпрокуратуру оцінити дії народного депутата Володимира Парасюка, «під керівництвом якого було здійснено напад на співробітників поліції у Слов’янську», повідомляє речниця поліції Донецької області Наталія Шиман.

«У результаті нападу групи озброєних осіб на чолі з народним депутатом, які здійснили силовий прорив крізь блокпост в обхід законних процедур перевірки, постраждали 7 співробітників поліції, які отримали травми різного ступеню тяжкості», – написала Шиман ввечері 14 березня у Facebook.

Начальник поліції Донеччини В’ячеслав Аброськін повідомляє, що у вівторок увечері колона з 13 машин, яка приїхала із Харкова, на блокпості у Слов’янську відмовилися проходити стандартну перевірку, спровокувавши конфлікт.

«Співробітники поліції, які несуть службу на блокпосту, пояснили громадянам, що вони в’їжджають зі зброєю у зону проведення АТО та попросили перевірити документи на зброю. Однак вказані особи надати документи відмовилися. У результаті словесної перепалки виник конфлікт під час якого громадяни виявляли зневагу до закону, перешкоджали поліцейським виконувати свої службові обов’язки щодо забезпечення публічної безпеки. Присутній на місці народний депутат почав наносити удари співробітникам поліції, намагався вирвати зброю у поліцейських», – зазначив Аброськін у Facebook.

«Поліція вжила заходів щодо відновлення правопорядку та стабілізації ситуації. За даним фактом проводиться перевірка. Оскаженіла «колона активістів» продовжила рухатися у бік Бахмута», – додав В’ячеслав Аброськін.

Тим часом помічниця Володимира Парасюка Ірина Голуб заявляє, що поліція на блокпосту у Слов’янську побила активістів, а поліція у Краматорську стріляла по них і затримала.

13 березня Національна поліція і Служба безпеки України повідомили, що затримали 45 людей на місці блокування на станції Кривий Торець на Донеччині, їх доставили до відділків поліції. Силовики назвали затримання «контрдиверсійними заходами» і заявили, що серед блокувальників були раніше засуджені особи.

Прихильники блокади заявили про постраждалих серед тих, хто був затриманий, і про їхнє перебування у лікарні. У поліції це заперечили і додали, що всіх затриманих уже відпустили.

Після цього у низці регіонів України, зокрема в Києві, відбулися акції протесту з вимогою відставки керівників силових відомств України і на підтримку блокування руху вантажів між підконтрольною і непідконтрольною владі України частинами Донбасу.