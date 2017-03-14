Рівненські депутати вимагають розслідувати дії силовиків щодо учасників блокади з ОРДЛО

Депутати рівненської обласної та міської ради вимагають від столичної влади об’єктивного розслідувати дій силовиків щодо розгону і затримання учасників блокади у Кривому Торці і недопущення подальших переслідувань активістів. Відповідне рішення вони ухвалили на позачергових сесіях 14 березня.

Також рівненські депутати вимагають припинення будь-яких економічних зв’язків з окупованою територією та Росією, зокрема припинення роботи «Сбербанку».

Активісти, які вночі пікетували Рівненську облдержадміністрацію, домоглися внесення правокдо проекту звернення, запропонованого депутатами. Зокрема, у ньому з’явилися пункти про вимогу визнання АТО війною, а також про заборону торгівлі російськими товарами і початок «масштабного розслідування щодо надання дозволів на оптове постачання продукції з окупованого Донбасу на територію України».

Окрім вимоги звільнити з посади заступника голови Національної поліції України, начальника поліції Донеччини В’ячеслава Аброськіна і першого заступника голови СБУ Віталія Малікова, рівняни домагаються звільнення голови МВС Арсена Авакова.

Лише один депутат облради – радикал Сергій Свисталюк, висловився проти внесення вимоги про звільнення міністра, бо вважає, що обласна рада не уповноважена давати оцінку його діям.

Депутати облради зазначили у зверненні, що ухвалили його на вимогу громади.

13 березня Національна поліція і Служба безпеки України повідомили, що затримали 45 людей на місці блокування на станції Кривий Торець на Донеччині, їх доставили до відділків поліції. Силовики назвали затримання «контрдиверсійними заходами» і заявили, що серед блокувальників були раніше засуджені особи.

Прихильники блокади заявили про постраждалих серед тих, хто був затриманий, і про їхнє перебування у лікарні. У поліції це заперечили і додали, що всіх затриманих уже відпустили.

Після цього у низці регіонів України, зокрема в Києві, відбулися акції протесту з вимогою відставки керівників силових відомств України і на підтримку блокування руху вантажів між підконтрольною і непідконтрольною владі України частинами Донбасу.