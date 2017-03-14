Суд у Дніпрі скасував іпотеку про передачу військового шпиталю банку з Казахстану

Суд у Дніпрі скасував договір іпотеки, за яким Дніпропетровський військовий шпиталь був переданий банку, зареєстрованому у Казахстані. Відповідне рішення 14 березня ухвалив Дніпропетровський господарський суд.

Позов в інтересах держави до обох банків про визнання договору між ними недійсним подала прокуратура області.

Раніше у прокуратурі області повідомили, що Дніпропетровський військовий шпиталь був переданий банку, зареєстрованому у Казахстані. За даними прокуратури, шпиталь був переданий одним банком, зареєстрованим в Україні, іншому за договором іпотеки вже під час судового процесу, у той самий час, коли заклад через суд намагались повернути у власність держави.

«Всупереч вимог чинного законодавства банк (з місцем реєстрації в Україні, м. Київ), достовірно знаючи про ухвалу господарського суду Дніпропетровської області щодо заборони відчуження вказаного нерухомого майна, у період слухання справи судом першої інстанції незаконно передав приміщення Військового шпиталю, яке є державною власністю, в іпотеку іншому банку – бенефіціару (з місцем реєстрації у Республіці Казахстан)», – зазначили тоді в прокуратурі.

У прокуратурі тоді поінформували, що «існує загроза інтересам держави», бо іпотекоутримувач мав право у будь-який час ініціювати стягнення нерухомого майна.

Через оборудку майже 10-річної давнини майно Дніпропетровського військового шпиталю кілька років перебувало під заставою в комерційного банку. Кілька років юристи намагались через суди визнати оборудки зі шпиталем недійсними й повернути комплекс державі.

19 квітня 2016 року Господарський суд Дніпропетровської області ухвалив рішення повернути Дніпропетровський військовий шпиталь, який перебував у приватній власності комерційного банку, у власність держави, однак банк, що вважав себе власником шпиталю, подав апеляцію.

У жовтні 2016 року у Дніпропетровській ОДА повідомили про рішення, ухвалене Вищим господарським судом України, за яким військовий шпиталь у Дніпрі було повернено у державну власність.

Дніпропетровський військовий шпиталь – базовий медичний заклад лікування поранених на сході України бійців.