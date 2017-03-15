Депутат Парасюк заявляє про побиття сестри і госпіталізацію батька

Позафракційний депутат Верховної Ради Володимир Парасюк заявив уночі 15 березня, що під час інциденту неподалік Слов’янська постраждали його родичі.

«Моя сестра побита колишнім ДАІшником... У батька забрали зареєстровану зброю і через застосування газу його госпіталізовано», – твердить Парасюк у Facebook.

Він також вказав, що семеро його «побратимів» перебувають у Слов’янському райвідділку поліції. Депутат навів відеокадри, на яких, на його думку, можна «побачити, хто почав провокувати і затіяв сутичку».

Тим часом, поліція Донеччини просить Генпрокуратуру оцінити дії народного депутата Володимира Парасюка, «під керівництвом якого було здійснено напад на співробітників поліції у Слов’янську», повідомила речниця поліції Донецької області Наталія Шиман. Внаслідок інциденту семеро співробітників поліції зазнали травм, додала речниця.

Начальник поліції Донеччини В’ячеслав Аброськін заявив, що у вівторок увечері колона з 13 машин, яка приїхала із Харкова, на блокпості у Слов’янську відмовилася проходити стандартну перевірку, спровокувавши конфлікт.

«Цю ситуацію я довів до прокурора області, і прокурор області має ухвалити рішення про відкриття кримінального провадження щодо нападу на співробітників поліції і заподіяння тілесних ушкоджень. Яке рішення буде – це вже за прокурором області», – розповів начальник поліції Донеччини.

13 березня Національна поліція і Служба безпеки України повідомили, що затримали 45 людей на місці блокування на станції Кривий Торець на Донеччині, їх доставили до відділків поліції. Силовики назвали затримання «контрдиверсійними заходами» і заявили, що серед блокувальників були раніше засуджені особи.

Прихильники блокади заявили про постраждалих серед тих, хто був затриманий, і про їхнє перебування у лікарні. У поліції це заперечили і додали, що всіх затриманих уже відпустили.

Після цього у низці регіонів України, зокрема в Києві, відбулися акції протесту з вимогою відставки керівників силових відомств України і на підтримку блокування руху вантажів між підконтрольною і непідконтрольною владі України частинами Донбасу.