Доступність посилання

logo-print
пошук за словом...
15 Березень 2017, Київ 07:20
Новини | Політика

Депутат Парасюк заявляє про побиття сестри і госпіталізацію батька

Володимир Парасюк, народний депутат України

Володимир Парасюк, народний депутат України

Дивитись коментарі

Позафракційний депутат Верховної Ради Володимир Парасюк заявив уночі 15 березня, що під час інциденту неподалік Слов’янська постраждали його родичі.

«Моя сестра побита колишнім ДАІшником... У батька забрали зареєстровану зброю і через застосування газу його госпіталізовано», – твердить Парасюк у Facebook.

Він також вказав, що семеро його «побратимів» перебувають у Слов’янському райвідділку поліції. Депутат навів відеокадри, на яких, на його думку, можна «побачити, хто почав провокувати і затіяв сутичку».

Тим часом, поліція Донеччини просить Генпрокуратуру оцінити дії народного депутата Володимира Парасюка, «під керівництвом якого було здійснено напад на співробітників поліції у Слов’янську», повідомила речниця поліції Донецької області Наталія Шиман. Внаслідок інциденту семеро співробітників поліції зазнали травм, додала речниця.

Начальник поліції Донеччини В’ячеслав Аброськін заявив, що у вівторок увечері колона з 13 машин, яка приїхала із Харкова, на блокпості у Слов’янську відмовилася проходити стандартну перевірку, спровокувавши конфлікт.

«Цю ситуацію я довів до прокурора області, і прокурор області має ухвалити рішення про відкриття кримінального провадження щодо нападу на співробітників поліції і заподіяння тілесних ушкоджень. Яке рішення буде – це вже за прокурором області», – розповів начальник поліції Донеччини.

13 березня Національна поліція і Служба безпеки України повідомили, що затримали 45 людей на місці блокування на станції Кривий Торець на Донеччині, їх доставили до відділків поліції. Силовики назвали затримання «контрдиверсійними заходами» і заявили, що серед блокувальників були раніше засуджені особи.

Прихильники блокади заявили про постраждалих серед тих, хто був затриманий, і про їхнє перебування у лікарні. У поліції це заперечили і додали, що всіх затриманих уже відпустили.

Після цього у низці регіонів України, зокрема в Києві, відбулися акції протесту з вимогою відставки керівників силових відомств України і на підтримку блокування руху вантажів між підконтрольною і непідконтрольною владі України частинами Донбасу.

FACEBOOK КОМЕНТАРІ

УСІ НОВИНИ

ВИБРАНЕ ВІДЕО

Recommended

Нагору
XS
SM
MD
LG