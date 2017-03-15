На Донбасі поранені шестеро українських воїнів – штаб

У зоні бойових дій 14 березня поранені шестеро українських військових, ще один боєць травмований. Про це повідомляє штаб української воєнної операції на Донбасі. За його даними, ситуація в районі проведення АТО ускладнюється, кількість обстрілів позицій Збройних сил України зросла.

«Російськими терористичними військами все більше використовується зброя, що згідно з мінськими домовленостями мала би бути відведеною від лінії зіткнення. Всього зафіксовано 106 обстрілів, з них 44 з використанням мінометів, двічі – танків та один раз – артилерії калібром 122 міліметри», – йдеться в повідомленні.

За даними штабу АТО, найбільше обстрілів було на Маріупольському напрямку.

В угрупованні «ДНР» Збройні сили України звинувачують в обстрілах у Новоазовському районі, а також на околицях Донецька. В угрупованні «ЛНР» інформують про бойові дії в районі села Калинове.

Останнім часом у низці місцевостей на лінії зіткнення на Донбасі сталося помітне загострення бойових дій, яке не припинилося й попри чергові домовленості, досягнені у Тристоронній контактній групі. І українські силовики, і сепаратисти заперечують свою вину. Сторони конфлікту звинувачують одна одну у порушеннях і провокаціях.