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15 Березень 2017, Київ 08:50
Новини | Міжнародні

У Нідерландах відбуваються важливі для всього ЄС парламентські вибори

Прем’єр-міністр Нідерландів Марк Рютте (п) та лідер Парітї Свободи Ґерт Вілдерс на дебатах у Роттердамі, 13 березня 2017 року

Прем’єр-міністр Нідерландів Марк Рютте (п) та лідер Парітї Свободи Ґерт Вілдерс на дебатах у Роттердамі, 13 березня 2017 року

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У Нідерландах 15 березня відбуваються вибори до нижньої палати парламенту, які можуть засвідчити рівень антиіммігрантських і націоналістичних настроїв у голландському суспільстві на тлі суперечностей із Туреччиною.

Правоцентристська партія прем’єр-міністра Марка Рютте конкурує з ультраправою Партією Свободи Ґерта Вілдерса за 150 мандатів у парламенті. Це голосування розглядається як випробування для всього Євросоюзу, партія Вілдерса виступає, зокрема, за вихід Нідерландів із ЄС.

Опитування громадської думки вказували на незначну перевагу владної партії, але ці дослідження не повною мірою враховували останній розвиток подій у відносинах із Туреччиною та реакцію голландського суспільства на це.

Представники місцевих органів влади у вихідні заборонили турецьким міністрам виступати в Нідерландах на мітингах, які збирали місцеві турки, прихильники призначеного на 16 квітня референдуму щодо посилення повноважень президента Туреччини Реджепа Тайїпа Ердогана. Ердоган у відповідь звинуватив голландців у поведінці, схожій на прояви нацизму.

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