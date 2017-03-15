У лівійській опозиції заявляють, що Росія пообіцяла їй військову допомогу

Базований на сході Лівії опозиційний уряд, який виступає проти підтримуваного ООН керівництва країни в столиці Тріполі, просив військової допомоги у Росії і отримав обіцянки такої підтримки. Про це заявив Агіла Салех, спікер опозиційного парламенту, що дії в місті Тобрук.

«Більшість наших офіцерів навчаються в Росії, багато хто з них може говорити російською і знає, як використовувати російське обладнання», – визнав Салех 14 березня в інтерв’ю російській державній інформагенції «РИА Новости». «Нам обіцяли допомогу в боротьбі з тероризмом», – додав представник лівійської опозиці. Агіла Салех пообіцяв, що армія його уряду встановить контроль над нафтовими родовищами й портами, які в даний час контролюється керівництвом Тріполі.

Лідер опозиційних збройних сил Халіфа Хафтар торік двічі їздив до Москви, де мав розмову з міністром оборони Росії. Салех вказав, що близько 70 солдатів із сил під орудою Хафтара в лютому були відправлені до Росію для лікування.

Заяви Салеха оприлюднені після того, як міністерство оборони Росії спростувало інформацію про те, що Москва для підтримки опозиційного уряду надіслала війська до єгипетського міста Сіді Баррані, неподалік від східного кордону Лівії.

Перед тим агенція Reuters з посиланням на американські і єгипетські дипломатичні джерела повідомила, що на авіабазу в Єгипті на кордоні з Лівією прибув підрозділ російських сил спепризначення.

Співрозмовники агентства зі США на умовах анонімності заявили, що російські військовослужбовці і безпілотні літальні апарати прибули кілька днів тому в населений пункт Сіді Баррані за 100 кілометрів від єгипетсько-лівійського кордону. Джерело в єгипетських силах безпеки повідомило, що йдеться про загін російського спецназу з 22 осіб.