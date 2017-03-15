США підозрюють хакерів із Росії та Канади в кібератаці на Yahoo

Влада США має намір висунути за фактом хакерських атак на компанію Yahoo кримінальні звинувачення чотирьом особам. Про це повідомили Reuters і Bloomberg із посиланням на анонімних американських чиновників.

Відповідна заява міністерства юстиції США може бути оприлюднена вже 15 березня. Як вважають слідчі, троє причетних до нападів зараз перебувають у Росії, ще один — у Канаді. Імовірним є арешт останнього фігуранта, оскільки Росія, на відміну від Канади, не має зі Сполученими Штатами договору про видачу злочинців.

У вересні 2016 року в Yahoo повідомили про викрадення в 2014 році персональних даних з більш ніж 500 мільйонів облікових записів користувачів. Пізніше, у грудні 2016 року, компанія визнала також кібератаки 2013 року, які стосувалися понад мільярда користувачів.

Ці випадки визнали наймасовішими хакерськими атаками в історії. Yahoo визнала це своєю помилкою.