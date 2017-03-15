Білий дім уперше оприлюднив податкову декларацію Трампа

Білий дім 14 березня вперше розкрив деякі податкові виплати президента США Дональда Трампа. Американська адміністрація заявила, що Трамп сплатив у 2005 році податків на суму 38 мільйонів доларів, а заробив за той період 150 мільйонів доларів.

Ці дані були розкриті незадовго до того, як журналістка телеканалу MSNBC Рейчел Меддоу повідомила, що отримала дві сторінки з податкової декларації Трампа за 2005 рік.

У Білому домі назвали оприлюднення цих відомостей незаконним. «Рейтинги для вас – найголовніше, якщо ви готові порушувати закон, щоб розповісти історію двох сторінок з податкової декларації, якій уже більше 10 років», – ідеться в офіційному коментарі адміністрації Трампа.

Несанкціоноване оприлюднення декларацій щодо федеральних податків у США є кримінальним злочином, але Меддоу наголосила, що канал MSNBC використовував своє конституційне право на публікацію інформації в інтересах суспільства. Звіти передав для оприлюднення журналіст Девід Кей Джонстон, свого часу нагороджений Пулітцерівською премією. Він сказав, що отримав ці дані невідомим листом.

Президент США Дональд Трамп відмовився оприлюднювати свої податкові декларації під час передвиборчої кампанії, зламавши цим традицію, встановлену попередніми американськими президентами.