РНБО розпочала екстрене засідання – речник Порошенка

Рада національної безпеки і оборони України розпочала екстрене засідання. Про це повідомив прес-секретар президента України Петра Порошенка Святослав Цеголко у Twitter.

Речник процитував частину вступної заяви глави держави. «Наша мета – відновлення суверенітету України. Президент на РНБО», – мовиться в повідомленні Цеголка.

Серед питань порядку денного засідання РНБО є питання про діяльність в Україні українського дочірнього банку російського «Сбербанку», підконтрольного державі.

У Національному банку України раніше цього місяця заявили, що якщо інформація про обслуговування російським «Сбербанком» власників «паспортів» ОРДЛО підтвердиться, то НБУ ініціюватиме запровадження до цього банку санкцій.

7 березня «Сбербанк Росії» повідомив, що «готовий до обслуговування осіб, які звернулися з «паспортами» «ДНР» і «ЛНР», у всіх філіях банку». У відповідь міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков закликав Нацбанк застосувати санкції до цієї фінансової установи.

18 лютого президент Росії Володимир Путін підписав указ про визнання «документів», виданих на території окремих районів Донецької та Луганської областей, не підконтрольних Україні. Президент України Петро Порошенко назвав це «черговим доказом російської окупації» цих територій.

Україна наполягає, що таким чином Росія ще більше гальмує реалізацію Мінських домовленостей. У Росії натомість заявляють, що указ Путіна – тимчасовий і діятиме до втілення сторонами Мінських угод.