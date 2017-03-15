Італія закликає посилити зобов’язання ЄС щодо балканських держав

Міністр закордонних справ Італії Анджеліно Альфано закликав Євросоюз посилити зобов’язання ЄС щодо балканських країн, щоб допомогти їм упоратися зі зростанням напруги в регіоні.

Країни Західних Балкан, серед яких Албанія, Сербія, Македонія, Чорногорія, Боснія і Герцеговина та Косово, перебувають на різних стадіях співпраці із ЄС. Останнім часом внутрішні політичні чвари та напружені відносини між державами регіону все частіше створюють перешкоди для комунікації з Євросоюзом.

«Балканські країни мають стратегічне значення не тільки для Італії, але й для всієї Європи, — сказав міністр закордонних справ Італії Анджеліно Альфано 14 березня під час візиту до Албанії. — Ризик нестабільності в балканських країнах зростає, і це може поставити під сумнів результати, досягнуті раніше. Через це ЄС має підтвердити свою роль як основного партнера в регіоні і надіслати безпосереднє повідомлення про співпрацю всіх балканських країн із Заходом».

12 липня в Трієсті відбудеться саміт деяких європейських та західних балканських країн.

Під час перебування Анджеліно Альфано на Балканах, 14 березня, канцлер Німеччини Ангела Меркель приймала прем’єр-міністра Сербії Александара Вучичв, щоб обговорити питання міграції та інші.

На початку місяця голова зовнішньополітичного відомства ЄС Федеріка Моґеріні відвідала регіон, намагаючись запевнити балканські країни, що ЄС залишається відкритим для розширення, незважаючи на розбіжності серед країн блоку, які поглибилися внаслідок рішення Великої Британії за вихід із об’єднання.