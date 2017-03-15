Ранкове засідання Ради достроково закрили, трибуна заблокована

Віце-спікер Верховної Ради України Оксана Сироїд достроково закрила ранкове засідання парламенту. Це сталося після того, як депутат від «Народного фронту» Юрій Береза під час виступу з трибуни разом з іншими своїми колегами закликав дати слово в парламенті правоохоронцям.

За словами Берези, деякі його колеги-депутати намагаються розхитати ситуацію. Зокрема він назвав соромом події 14 березня, коли на блокпосту біля Слов'янська на Донеччині були побиті правоохоронці.

Після того, як до залу почали заходити правоохоронці, Сироїд оголосила про дострокове закриття засідання Верховної Ради і пішла з президії.

Біля трибуни зараз перебувають люди у військовій формі. Засідання закрите, але мікрофони в залі увімкнули.

Раніше 15 березня поліція відкрила кримінальне провадження у зв’язку з інцидентом, який стався на Донеччині ввечері 14 березня.

«Щодо вчорашнього інциденту, нападу на поліцейських під керівництвом народного депутата України, слідчим управлінням ГУНП в Донецькій області під процесуальним керівництвом прокуратури Донецької області відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 345 Кримінального кодексу «Погроза або насильство щодо працівника правоохоронного органу», – повідомив начальник поліції області В'ячеслав Аброськін.

Він додав, що, за словами правоохоронців, які на блокпосту спілкувалися з депутатом, їм «погрожували вирізати сім’ї співробітників поліції, які перебували на блокпосту», ображали і принижували поліцейських, називаючи «донецькими сепаратистами». Про це йдеться і в офіційному повідомленні на сайті поліції Донеччини.

Позафракційний депутат Верховної Ради Володимир Парасюк заявив уночі 15 березня, що під час інциденту неподалік Слов’янська постраждали його родичі. Він також вказав, що семеро його «побратимів» перебувають у Слов’янському райвідділку поліції. Депутат навів відеокадри, на яких, на його думку, можна «побачити, хто почав провокувати і затіяв сутичку».

Речниця поліції Донецької області Наталія Шиман повідомила, що внаслідок інциденту семеро співробітників поліції зазнали травм. Начальник поліції Донеччини В’ячеслав Аброськін заявив, що у вівторок увечері колона з 13 машин, яка приїхала із Харкова, на блокпосту в Слов’янську відмовилася проходити стандартну перевірку, спровокувавши конфлікт.

13 березня Національна поліція і Служба безпеки України повідомили, що затримали 45 людей на місці блокування на станції Кривий Торець на Донеччині. Прихильники блокади заявили про постраждалих серед тих, хто був затриманий, і про їхнє перебування у лікарні. У поліції це заперечили.

Після цього у низці регіонів України, зокрема в Києві, відбулися акції протесту з вимогою відставки керівників силових відомств України і на підтримку блокування руху вантажів між підконтрольною і непідконтрольною владі України частинами Донбасу.