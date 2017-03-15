Порошенко пропонує РНБО зупинити транспортне сполучення з окупованими територіями Донбасу

Президент України Петро Порошенко пропонує Раді національної безпеки і оборони України тимчасово повністю припинити транспортне сполучення з окупованою територією Донбасу.

«Пропоную РНБО ухвалити рішення про тимчасову повну зупинку транспортного, і не лише залізничного сполучення з окупованою територією. Воно діятиме доти, доки окупанти не повернуть під юрисдикцію України вкрадені українські підприємства», – йдеться у виступі президента на РНБО.

Винятком, за його словами, мають бути лише гуманітарні вантажі – українських і міжнародних гуманітарних організацій, ООН, Міжнародного комітету Червоного Хреста.

«До речі, під час зустрічі з Президентом МКЧХ Пітером Маурером ми домовилися про те, що 60 додаткових мільйонів доларів буде виділено на вирішення гуманітарних проблем по обидва боки лінії зіткнення для доставки товарів найпершої необхідності. Ми не повинні допустити погіршення гуманітарної ситуації на окупованих територіях. Маємо подбати про достатню кількість харчів та медикаментів для наших співгромадян», – додав президент.

Від січня активісти, серед яких депутати Верховної Ради та люди, що називають себе ветеранами АТО, блокують деякі ділянки залізниці з вимогою припинити, за їхніми словами, торгівлю з окупованими районами Донбасу. Після критики щодо вибірковості такого блокування вони стали розширювати свою акцію, зокрема, й на інші залізничні ділянки та автошляхи, і також блокувати торгівлю з Росією.

13 березня Національна поліція і Служба безпеки України повідомили, що затримали 45 людей на місці блокування на станції Кривий Торець на Донеччині. Прихильники блокади заявили про постраждалих серед тих, хто був затриманий, і про їхнє перебування у лікарні. У поліції це заперечили.

Після цього у низці регіонів України, зокрема в Києві, відбулися акції протесту з вимогою відставки керівників силових відомств України і на підтримку блокування руху вантажів між підконтрольною і непідконтрольною владі України частинами Донбасу.