Сироїд просить СБУ і Генпрокуратуру розслідувати інцидент у Раді

Заступник голови Верховної Ради Оксана Сироїд просить Службу безпеки й Генеральну прокуратуру України розслідувати незаконне, за її словами, перебування поліцейських у залі засідань парламенту і їх виступ із трибуни.

«Я вже звернулася до прокуратури і СБУ у зв’язку з цією екстраординарною подією. Вони мають провести розслідування: хто спланував ці дії і з якою метою», – сказала віце-спікер у кулуарах парламенту 15 березня.

У дописі в Facebook Сироїд додала, що відповідно доРегламенту Верховної Ради, під час засідання у залі пленарних засідань можуть перебувати виключно народні депутати України.

«При цьому хтось дав дозвіл включити мікрофони для шоу. Хто відповідатиме за знищення парламенту?», – написала Сироїд.

Раніше 15 березня вона достроково закрила ранкове засідання парламенту. Це сталося після того, як разом із депутатами від «Народного фронту» до сесійної зали парламенту зайшли правоохоронці, які, за словами депутатів, були учасниками вчорашніх сутичок між правоохоронцями й активістами, серед яких був народний депутат Володимир Парасюк на блокпосту біля Слов'янська.

Правоохоронці мали намір виступити у парламенті і розповісти свою версію подій. Після того, як Сироїд закрила засідання, голова фракції БПП Ігор Гринів оголосив у парламенті «раду коаліції». Мікрофони в залі увімкнули і правоохоронці змогли виступити з трибуни перед близько 250 депутатами, що були в залі.