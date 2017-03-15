Представник ЄС: важливо забезпечити незалежний аудит НАБУ

Голова представництва Європейського союзу в Україні Юґ Мінґареллі наголошує на важливості проведення аудиту Національного антикорупційного бюро незалежними експертами.

«НАБУ проводить гарну роботу у боротьбі з корупцією в країні. Напрочуд важливо забезпечити, щоб запланований аудит НАБУ проводився незалежними професіоналами, яких було обрано відповідно до встановлених прозорих процедур. Тим більше, Комітет з питань запобігання і протидії корупції Верховної Ради України вже в грудні 2016 року рекомендував незалежного експерта для проведення аудиту НАБУ», – цитує представництво ЄС заяву Мінґареллі.

Минулого місяця Верховна Рада не змогла визначити кандидата до складу комісії зовнішнього контролю з проведення аудиту ефективності діяльності Національного антикорупційного бюро.

Депутати не підтримали проект постанови №5571 про визначення кандидатури Роберта Сторча до складу комісії, за документ проголосували 76 депутатів.

Рада вирішила розглянути кандидатуру Найджела Брауна, проте відповідну постанову депутати також не підтримали.

Після цього депутати направили на повторне перше читання проект постанови про визначення кандидатури до складу комісії з аудиту діяльності НАБУ.

У грудні минулого року комітет Верховної Ради з питань запобігання та протидії корупції рекомендував парламенту делегувати за своєї квотою аудитора Роберта Сторча в цю комісію.

У 2014 році Роберт Сторч був залучений до розробки проекту закону про Антикорупційне бюро.

З 2012 року він працює на різних посадах в офісі Генеральної інспекції, що входить до структури Міністерства юстиції США, а з 2015 року Сторч є заступником Генерального інспектора США.

У 2017 році НАБУ проходитиме перший зовнішній аудит за два роки роботи. Однією з підстав для відставки директора бюро є висновок комісії з проведення незалежної оцінки (аудиту) діяльності НАБУ про неефективність діяльності бюро та неналежне виконання обов’язків його директором.