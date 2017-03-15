Тристороння контактна група почала засідання в Мінську

Тристороння контактна група з врегулювання ситуації на сході України почала засідання в білоруському Мінську, повідомила речниця представника України в групі, екс-президента Леоніда Кучми Дарка Оліфер.

Це підтверджує і Міністерство закордонних справ Білорусі.

Перед цим у Мінську зустрічалися робочі підгрупи контактної групи.

Крім того, українська сторона на засіданні планує порушити питання про звільнення заручників і питання безпеки, зокрема необхідність розблокування бойовиками контрольного пункту в’їзду-виїзду «Золоте».

1 березня у Мінську відбувся черговий раунд переговорів Тристоронньої контактної групи з врегулювання ситуації на Донбасі. Сторони, зокрема, домовилися припинити всі обстріли у напрямку Донецької фільтрувальної станції, підтримали ініціативу цілодобового відеоспостереження за нею, а на 7 березня запланували відведення сил у Станиці Луганській, яке того дня не розпочалося. Також обговорювали визнання Росією так званих «документів», виданих на окупованих територіях, і «націоналізацію» бойовиками українських підприємств, які залишилися на неконтрольованій Україною території.