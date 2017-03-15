Адвокат: засуджену за «держзраду» Севастіді змусили просити помилування Путіна

Росіянку, засуджену за звинуваченням у державній зраді через відправлення смс у Грузію про пересування російських військ, змусили написати прохання про помилування, заявляє її адвокат.

За словами Івана Павлова, жителька Сочі Оксана Севастіді писала прохання про помилування до президента Росії Володимира Путіна під диктовку начальника слідчого ізолятора «Лефортово» в Москві.

За даними адвоката, 15 лютого, коли Севастіді повернулася в СІЗО «Лефортово» після засідання Верховного суду Росії, її викликав до свого кабінету начальник ізолятора Олексій Ромашин і в присутності ще трьох співробітників СІЗО повідомив, що Путін обіцяв «розібратися в справі», тому треба написати прохання про помилування. Після цього він продиктував звернення, в тексті якого Севастіді повинна була в черговий раз визнати провину, «покаятися і сподіватися на милість високих чиновників». За словами Павлова, все відбувалося без відома адвокатів. Фізичного тиску на Севастіді не чинили, але «тиск буває не тільки фізичним», зазначив він.

Оксана Севастіді вийшла на свободу 12 березня. Незважаючи на рішення президента Росії про помилування, її адвокати не відкликали позов про скасування вироку. Скарга повинна бути розглянута Верховним судом 15 березня.

46-річну Оксану Севастіді визнали винною в «державній зраді» і засудили до семи років позбавлення волі за смс-повідомлення, яке вона послала своїм друзям, про повний потяг військового спорядження, що прямував із Росії до сепаратистського регіону Абхазії у Грузії під час короткої війни Росії проти Грузії 2008 року.

Вирок, як повідомлялось, був винесений іще в березні 2016 року, але про нього чи не вперше публічно повідомили лише в грудні 2016 року.

У правозахисному центрі «Меморіал» у Росії справу Севастіді називали політично мотивованою.

15 березня 2017 року Верховний суд Росії знизив покарання для Севастіді із семи до трьох років позбавлення волі.