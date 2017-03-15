«ДНР»: припинення Києвом вантажних перевезень на лінії розмежування «межує з геноцидом»

Угруповання «ДНР», що контролює частину Донецької області, критикує рішення Ради національної безпеки й оборони України про тимчасове припинення всіх вантажних перевезень на лінії розмежування на Донбасі.

Один із представників угруповання сепаратистів Денис Пушилін заявив, що рішення влади України «межує з геноцидом чотирьох мільйонів людей», що живуть на підконтрольних бойовикам територіях.

Він також додав, що це рішення суперечить Мінським угодам.

Один із керівників угруповання «ДНР» Олександр Захарченко заявив, що сепаратисти на мають наміру скасовувати «заборону на вивезення продукції і сировини на підконтрольну Києву територію в зв’язку з введенням повної транспортної блокади Донбасу».

Угруповання «ЛНР» поки що не коментувала ситуацію.

15 березня РНБОУ ухвалила рішення тимчасово припинити переміщення вантажів через лінію розмежування в зоні збройного конфлікту на сході України. Про це повідомили у прес-службі РНБО з посиланням на слова секретаря Ради нацбезпеки й оборони Олександра Турчинова за результатами засідання. За словами Турчинова, до 13:00 буде перекрито всі автомобільні та залізничні шляхи, які ведуть до лінії розмежування.

Президент України Петро Порошенко заявив, що винятком мають бути лише гуманітарні вантажі українських і міжнародних гуманітарних організацій, ООН, Міжнародного комітету Червоного Хреста. «Ми не повинні допустити погіршення гуманітарної ситуації на окупованих територіях. Маємо подбати про достатню кількість харчів та медикаментів для наших співгромадян», – додав президент.

Член РНБО, міністр інформаційної політики України Юрій Стець також додав, що рішення про тимчасове повне припинення вантажних перевезень з/до непідконтрольних територій Донецької та Луганської областей не стосується перетину лінії розмежування людьми.