ДТЕК заявляє про втрату контролю над підприємствами на непідконтрольній території Донбасу

Компанія DTEK Energy Group заявляє про втрату контролю над активами «ДТЕК Енерго» на непідконтрольній українській владі території Донбасу.

Як зазначають у прес-службі компанії, підприємства «ДТЕК Енерго» отримали від угруповань «ДНР» і «ЛНР» повідомлення про необхідність перереєстрації і початку інвентаризації майна.

«З цього моменту ДТЕК не контролює роботу цих підприємств. Компанія вважає неприйнятною вимогу про перереєстрацію наших підприємств, ніякі форми тиску не змусять ДТЕК змінити юрисдикцію своїх активів», – йдеться у повідомленні.

У компанії уточнюють, що йдеться про підприємства «ДТЕК Шахта Комсомолець Донбасу», шахта «Моспінська», «ДТЕК Енерговугілля», ДТЕК Зуївська ТЕС, «ДТЕК Донецькобленерго», «Електроналадка», «ДТЕК Сервіс», ТОВ «Техремпоставка», ТОВ «ДТЕК Свердловантрацит», ТОВ «ДТЕК Ровенькиантрацит».

«Те, що сталося – це результат політичного конфлікту на Донбасі… Підприємства, що працюють на неконтрольованої території, – частина єдиної української економічної інфраструктури. Розрив цього виробничого ланцюга унеможливитьроботу, у шахт Донбасу немає інших ринків збуту вугілля, робота поза правовим полем України тягне серйозні юридичні наслідки для всіх покупців продукції, постачальників обладнання та матеріалів для даних підприємств. Це фактично означає зупинку підприємств», – заявив генеральний директор ДТЕК Максим Тимченко.

Компанія ДТЕК належить українському олігарху Рінату Ахметову.

Напередодні президент України Петро Порошенко заявив, що Київ не може мати жодних торговельних відносин з цими «конфіскованими» на Донбасі підприємствами.

Ватажки угруповань «ЛНР» і «ДНР» заявили, що якщо до 1 березня 2017 року не припиниться блокада активістами торгівлі з непідконтрольною територією, то на всіх підприємствах української юрисдикції, які працюють на територіях, захоплених цими угрупованнями, запровадять «зовнішнє управління». Потім угруповання «ДНР» заявило про запровадження «зовнішнього управління» на підприємствах української юрисдикції, які працюють на захопленій ними території.