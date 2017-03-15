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15 Березень 2017, Київ 16:21
Новини | Події

ООН: унаслідок конфлікту на Донбасі загинули 9900 людей

Зруйнований будинок на Донбасі, архівне фото

Зруйнований будинок на Донбасі, архівне фото

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Унаслідок конфлікту на Донбасі загинули 9900 людей. Про це свідчать дані, зібрані Моніторинговою місією ООН з прав людини в Україні.

«Загалом ми задокументували 33 146 жертв конфлікту серед мирного населення, військових і збройних груп, зокрема, 9900 загинули і 23246 поранені», – повідомила голова місії ООН Фіона Фрейзер.

Вона зазначила, що кількість жертв конфлікту продовжує зростати, станом на сьогодні близько третини всіх травм, які люди отримують на Донбасі, – це поранення внаслідок обстрілу.

За даними ООН, з початку цього року жертвами збройного конфлікту в Донбасі стали щонайменше 20 мирних жителів, ще 91 людина була поранена.

Доповідь ґрунтується на інформації, зібраній в період від липня 2016 року по лютий 2017 року.

У квітні 2014 року на Донбасі почався збройний конфлікт, який триває досі. Україна і Захід звинувачують Москву у підтримці проросійських сепаратистів. Росія ці звинувачення відкидає.

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