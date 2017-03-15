Жертвами вибуху в центрі Дамаска стали щонайменше 25 людей – державні ЗМІ

Жертвами вибуху, скоєного смертником у центрі сирійського Дамаска стали 25 людей, повідомляє державне новинне агентство Сирії.

За повідомленням, смертник увійшов до будівлі суду в історичному центрі Дамаска, де в той час було багато людей. Район, розташований поруч із місцем вибуху, перекритий.

За даними агентства SANA, внаслідок вибуху декілька людей також поранені, точного числа не називають.

Відповідальності за напад на себе наразі ніхто не взяв. Напад стався в шосту річницю початку масових протестів проти режиму президента Башара Асада.

11 березня внаслідок подвійного вибуху в Дамаску загинули щонайменше 40 людей.

Відповідальність за напад взяла на себе організація, близька до «Аль-Каїди», «Фатех аш-Шам», раніше відоме як «Фронт Ан-Нусра».

Внаслідок конфлікту в Сирії загинули, за оцінками, 300 тисяч людей, мільйони залишилися без домівок.