Семерак: Мінекології ініціює повернення «Межигір’я» в державну власність

Міністерство екології та природних ресурсів України ініціює початок процедури повернення «Межигір’я» в державну власність.

«Я вже дав доручення НАК «Надра України» подати касаційну скаргу на рішення Господарського суду м.Києва та постанову Київського апеляційного господарського суду. Це відкриє нам непростий, але юридично грамотний шлях», – написав на своїй сторінці в Facebook повідомив міністр екології Остап Семерак.

«Свого часу Мінприроди зіграло не останню роль у відчуження державного майна у Межигір’я на користь Януковича. Влітку 2007 року майно комплексу відпочинку «Пуща Водиця» від ДУСі було передано до управління Мінприроди. Точніше, на баланс Національної акціонерної компанії «Надра України», – уточнив він.

У березні 2014 року Генпрокуратура відкрила кримінальне провадження за фактом заволодіння державним майном в особливо великих розмірах – комплексом будівель будинку відпочинку «Межигірʼя» села Нові Петрівці Вишгородського району Київської області, а також земельними ділянками, на яких розташований цей комплекс. Фігурантами цього кримінального провадження стали колишній президент Віктор Янукович, колишній очільник компанії «Танталіт» Павло Литовченко і колишній директор ТОВ «Медінвесттрейд» Геннадій Герасименко. «Медінвесттрейд» – товариство, за допомогою якого резиденція «Межигірʼя» у 2007 році перейшла з державної у власність ТОВ «Танталіт».

У липні 2015 року Печерський районний суд Києва за клопотанням Генпрокуратури наклав арешт на майно товариства з обмеженою відповідальністю «Танталіт», зокрема – резиденцію «Межигір’я». Слідчі Генеральної прокуратури України уже закінчили описувати майно колишньої резиденції екс-президента Віктора Януковича «Межигір'я» під Києвом.