Поліція: через напад активістів на офіс Ахметова і «Альфа-банк» відкрили провадження

За фактом нападу на офіс бізнесмена Ріната Ахметова і на приміщення «Альфа-банку», що сталося ввечері 14 березня в центрі Києва, силовики відкрили кримінальне провадження.

«Під час масової акції група осіб пошкодила будівлю офісного приміщення на вулиці Десятинній та банківську установу на Хрещатику. Під час забезпечення правопорядку один зі співробітників поліції отримав травму руки», – повідомляє прес-служба управління Нацполіції в Києві.

За даними поліції, спочатку близько 300 активістів підійшли до будівлі офісного приміщення на вулиці Десятинній, у фасад офісу учасники акції кидали каміння, а потім підпалили кілька димових шашок і застосували піротехнічні засоби.

«Після цього колона вирушила у напрямку вулиці Михайлівської, де учасники акції пошкодили скло службового автобуса правоохоронців. На завершення члени громадської організації камінням розбили скло та пошкодили вивіски у банківській установі, що розташована на центральній вулиці столиці», – додають у поліції.

За фактом цих подій правоохоронці відкрили кримінальне провадження за частиною 3 статті 296 (хуліганство) Кримінального кодексу України, встановлюються особи, причетні до події, та визначається сума завданого збитку.

У центрі Києва ввечері 14 березня активісти закидали камінням офіс бізнесмена Ріната Ахметова, який розташований на вулиці Десятинній. Активісти кидали каміння і петарди у вікна будівлі, палили фальшфеєри й димові шашки.

Після цього активісти повернулися на майдан Незалежності й атакували приміщення «Альфа-банку». Крім того, між мітингувальниками і правоохоронцями виникла незначна штовханина.