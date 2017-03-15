Назаренко: ДПСУ забезпечить рішення щодо зупинки переміщення вантажів через лінію розмежування

Держприкордонслужба України забезпечить рішення РНБО щодо припинення переміщення вантажів через лінію розмежування на Донбасі, заявив голова відомства Віктор Назаренко.

«Сьогодні Рада національної безпеки і оборони України ухвалила рішення зупинити переміщення вантажів через лінію розмежування в районі проведення АТО на сході України. В межах компетенції Державна прикордонна служба України забезпечить виконання цього рішення», – сказав голова Держприкордонслужбі Віктор Назаренко.

Водночас, як повідомив агенції «Інтерфакс» речник ДПСУ Олег Слободян, будь-які вантажні перевезення через лінію розмежування на Донбасі з 13:00 середи припинені. За його словами, це рішення не стосується мирних громадян, які перевозять у невеликих кількостях продукти харчування та особисті речі.

Сьогодні Рада національної безпеки й оборони України ухвалила рішення тимчасово припинити переміщення вантажів через лінію розмежування в зоні збройного конфлікту на сході України. Також Кабмінові доручено невідкладно розробити і запровадити план заходів із забезпечення безпечного і надійного функціонування паливно-енергетичного і металургійного комплексу України, проаналізувати негативний вплив на економіку та бюджет країни та вжити заходів щодо їх мінімізації.

Від січня активісти, серед яких депутати Верховної Ради та люди, що називають себе ветеранами АТО, блокують деякі ділянки залізниці з вимогою припинити, за їхніми словами, торгівлю з окупованими районами Донбасу. Після критики щодо вибірковості такого блокування вони стали розширювати свою акцію, зокрема, й на інші залізничні ділянки та автошляхи, і також блокувати торгівлю з Росією.