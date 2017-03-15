Аваков вручив нагороди силовикам, які були під час конфлікту з Парасюком біля Слов’янська

Міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков вручив відомчі нагороди поліцейським, які несли службу на блокпостах біля Слов’янська та Краматорська, де напередодні стався конфлікт.

«За гідне виконання служби і вірність принципу рівності перед законом моїм наказом нагороджені співробітники ГУ Нацполіції Донецької області», – цитує Авакова прес-служба МВС.

Ці поліцейські отримали нагрудні знаки «За відвагу у службі».

У МВС нагадали, що 14 березня на блокпостах біля Слов’янська та Краматорська група осіб на чолі з народним депутатом Володимиром Парасюком «напала на правоохоронців, унаслідок чого постраждали сім співробітників поліції, отримавши травми різного ступеня тяжкості».

Позафракційний депутат Верховної Ради Володимир Парасюк заявив уночі 15 березня, що під час інциденту неподалік Слов’янська постраждали його родичі. Він також вказав, що семеро його «побратимів» перебувають у Слов’янському райвідділку поліції. Депутат навів відеокадри, на яких, на його думку, можна «побачити, хто почав провокувати і затіяв сутичку».

Речниця поліції Донецької області Наталія Шиман повідомила, що внаслідок інциденту семеро співробітників поліції зазнали травм. Начальник поліції Донеччини В’ячеслав Аброськін заявив, що увечері 14 березня колона з 13 машин, яка приїхала із Харкова, на блокпосту в Слов’янську відмовилася проходити стандартну перевірку, спровокувавши конфлікт.