Оліфер: Київ готовий до розведення озброєнь у Станиці Луганській, проте обстріли тривають

Українська сторона готова до розведення сил і озброєнь у Станиці Луганській, проте обстріли на Донбасі тривають. Про це за підсумками зустрічі Контактної групи повідомила речниця представника України на переговорах у Мінську Леоніда Кучми Дарка Оліфер.

«Порушення режиму тиші з боку ОРДЛО мають систематичний характер. Україна готова до розведення сил і озброєнь у Станиці Луганській, яке може відбутися лише після 7 днів тиші на цій ділянці, як це і передбачено рамковим рішенням Тристоронньої контактної групи. Останній обстріл тут був 13 березня 2017 року, таким чином дії ОРДЛО поки не дозволяють зробити розведення а цій ділянці», – написала вона на своїй сторінці в Facebook.

1 березня за підсумками переговорів у Мінську спеціальний представник ОБСЄ в контактній групі Мартін Сайдік повідомив, що сторони спробують розвести сили у районі Станиці Луганської 7 березня. Проте цього так і не сталося. Сторони продовжують звинувачувати одна одну у неможливості втілити ці досягнуті у Мінську домовленості.

Про розведення сил біля цього населеного пункту на Луганщині домовилися ще у вересні 2016 року, але досі їх так і не вдалося втілити. Тоді йшлося про розведення на трьох ділянках – крім Станиці Луганської, також про населені пункти Петровське та Золоте.