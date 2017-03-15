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15 Березень 2017, Київ 17:51
Новини | Міжнародні

У Білорусі починаються нові «Марші недармоїдів»

Під час акції в Мінську, Білорусь, 15 березня 2017 року

Під час акції в Мінську, Білорусь, 15 березня 2017 року

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15 березня у білоруських Мінську, Гродні й Могильові відбуваються «Марші недармоїдів», проти декрету про соціальне утриманство. Влада Мінська дозволили мітинг чисельністю до тисячі людей.

Через «податок на дармоїдство» в Білорусі з лютого проходять масові акції протесту. Згідно з новим законом, кожен офіційно непрацюючий громадянин країни повинен заплатити в бюджет близько 200 євро в рік. Після мітингів у Мінську і регіонах президент країни Олександр Лукашенко переніс термін сплати податку на наступний рік. Протестувальники мають намір домагатися повного скасування збору.

Раніше марші пройшли в кількох містах Білорусі. На акції в місті Молодечно Мінської області були затримані лідери опозиції.

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