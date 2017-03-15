Оліфер: Київ вважає, що останні рішення Росії і сепаратистів ведуть до блокування Мінського процесу

Українська сторона вважає, що останні рішення Росії та підтримуваних нею сепаратистів ведуть до блокування Мінського процесу. Про це заявила речниця представника України на переговорах у Мінську Леоніда Кучми Дарка Оліфер.

«Україна чітко зафіксувала: указ російського президента про визнання на території Росії документів, виданих нелегітимними владою ОРДЛО; рейдерське захоплення державної і приватної власності на непідконтрольнійУкраїні частиніДонбасу і квазіуказ так званої «ДНР» про псевдокордони однозначно читаються світовою спільнотою і Україною як порушення Мінських домовленостей і веде до їх зриву», – написала вона на своїй сторінці в Facebook після засідання Контактної групи.

«Ми зажадали відповіді щодо скасування рішень з цих питань, оскільки такі методи з боку Росії і ОРДЛО ведуть до блокування процесу консультацій в рамках Мінського процесу. Це питання Україна поставила як на рівні робочих підгруп, так і в рамках Тристоронньої контактної групи», – додала Оліфер.

Ватажки угруповань «ЛНР» і «ДНР» заявили, що якщо до 1 березня 2017 року не припиниться блокада активістами торгівлі з непідконтрольною територією, то на всіх підприємствах української юрисдикції, які працюють на територіях, захоплених цими угрупованнями, запровадять «зовнішнє управління». Потім угруповання «ДНР» заявило про запровадження «зовнішнього управління» на підприємствах української юрисдикції, які працюють на захопленій ними території.

18 лютого президент Росії Володимир Путін підписав указ, яким визнав деякі з документів, виданих на територіях, підконтрольних угрупованням «ДНР» та «ЛНР».

Збройний конфлікт на сході України почався навесні 2014 року після російської анексії Криму. Україна і Захід звинувачують Росію у збройній підтримці сепаратистів. Кремль відкидає ці звинувачення і заявляє, що на Донбасі можуть перебувати російські «добровольці». За даними ООН, станом на лютий 2017 року на Донбасі від початку конфлікту загинули понад 9,9 тисячі людей.