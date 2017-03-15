Туск: заяви Ердогана про «фашистів» у Нідерландах «відірвані від реальності»

Президент Європейської ради Дональд Туск заявляє, що звинувачення Туреччини щодо «фашизму» на адресу Нідерландів «абсолютно відірвані від реальності».

15 березня, під час сесії Європарламенту, Туск назвав Роттердам «містом Еразму, повністю зруйнованим нацистами, яке зараз має мера народженого у Марокко». «Якщо хтось бачить фашизм у Роттердамі, він абсолютно відірваний від реальності», – зазначив Дональд Туск.

«Нідерланди – це Європа. А сьогодні я хочу зазначити, що Європа – це Нідерланди», – наголосив він.

Заява Туска з’явилася у час, коли у Нідерландах відбуваються парламентські вибори, які мають стати тестом щодо антиіммігрантських і націоналістичних сентиментів.

11 березня влада Нідерландів заборонила турецьким міністрам проводити на своїй території агітаційні мітинги до референдуму, який у Туреччині має відбутися 16 березня. (Метою референдуму є розширення повноважень президента Туреччини Реджепа Таїпа Ердогана).

Після цього Ердоган назвав нідерландців «нацистськими недобитками» і звинуватив у «фашизмі».