Робота зі звільнення заручників триває з великими труднощами – Оліфер

Робота зі звільнення заручників у гуманітарній підгрупі Тристоронньої контактної групи триває з великими труднощами, заявила речниця екс-президента України, представника України в ТКГ Леоніда Кучми Дарка Оліфер.

Подробиць вона не навела.

15 березня в Мінську відбулося чергове засідання контактної групи, на якому зокрема йшлося про звільнення заручників і питання безпеки.

За даними представника України у гуманітарній підгрупі Тристоронньої контактної групи з врегулювання ситуації на Донбасі Ірини Геращенко, зниклими безвісти за час конфлікту на сході України вважаються 483 особи, 113 людей перебувають у полоні бойовиків.

Угруповання «ДНР» та «ЛНР» звинувачують Україну у гальмуванні процесу обміну полоненими. Бойовики також заявляють, що мають свої списки тих, кого хочуть отримати від української сторони. Україна, однак, наголошує, що ці списки складені таким чином, щоб затягнути процес обміну. Зокрема, як кажуть представники української сторони, деякі люди з переліку бойовиків узагалі не підпадають під обмін у рамках Мінського процесу.