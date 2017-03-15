НБУ пропонує санкції щодо «дочок» російських банків у формі заборони виведення капіталу

Національний банк пропонує запровадити санкції до дочірніх компаній російських державних банків у формі заборони виведення капіталу з України.

Сьогодні Рада національної безпеки й оборони України доручила Нацбанку і Службі безпеки визначитися щодо можливого запровадження санкцій проти банків із російським капіталом.

7 березня «Сбербанк Росії» повідомив, що «готовий до обслуговування осіб, які звернулися з «паспортами» «ДНР» і «ЛНР», у всіх філіях банку». У відповідь міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков закликав Нацбанк застосувати санкції до цієї фінансової установи. Згодом дочірній банк «Сбербанку Росії» в Україні – ПАТ «Сбербанк» – не обслуговує фізичних і юридичних осіб на підставі документів, виданих на непідконтрольних українській владі територіях.

Деякі активісти в Україні вимагали заборони діяльності російських банків.