Санкції НБУ не вплинуть на українських клієнтів банків із російським капіталом – Рожкова

У Національному банку заявляють, що санкції, які ініціюють проти деяких банків із російським капіталом, не вплинуть на клієнтів.

«Запропоновані санкції не вплинуть на клієнтів – юридичних, фізичних осіб» , – сказала заступник голови НБУ Катерина Рожкова

Вона уточнила, що запропоновані санкції не зупинять розрахунки між контрагентами, банки будуть продовжувати працювати в законодавчому полі України.

Рожкова висловила сподівання, що потенційний вихід цих банків з ринку буде здійснено законним шляхом типу продажу або повного розрахунку за зобов'язаннями.

Національний банк пропонує запровадити санкції до дочірніх компаній російських державних банків у формі заборони виведення капіталу з України. У НБУ запропонували застосувати такі санкції до банків, які працюють в Україні з російським капіталом: «Сбербанк», «Промінвестбанк», ВТБ, VSбанк, БМ Банк.

Сьогодні Рада національної безпеки й оборони України доручила Нацбанку і Службі безпеки визначитися щодо можливого запровадження санкцій проти банків із російським капіталом.

7 березня «Сбербанк Росії» повідомив, що «готовий до обслуговування осіб, які звернулися з «паспортами» «ДНР» і «ЛНР», у всіх філіях банку». У відповідь міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков закликав Нацбанк застосувати санкції до цієї фінансової установи. Згодом дочірній банк «Сбербанку Росії» в Україні – ПАТ «Сбербанк» – не обслуговує фізичних і юридичних осіб на підставі документів, виданих на непідконтрольних українській владі територіях.

Деякі активісти в Україні вимагали заборони діяльності російських банків, зокрема і «Сбербанку».