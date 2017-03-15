Профільний комітет не зміг розглянути питання про кандидата в аудитори НАБУ

Комітет із питань запобігання і протидії корупції Верховної Ради України на засіданні 15 березня не розглянув питання щодо кандидатури до складу комісії зовнішнього контролю з проведення аудиту ефективності діяльності НАБУ.

Як повідомив голова комітету, народний депутат від «Самопомочі» Єгор Соболєв, комітет наразі не має юридичних підстав повторно розглядати кандидатуру аудитора, оскільки відповідна постанова не підписана спікером парламенту Андрієм Парубієм.

У засіданні комітету була оголошена перерва, після якої кворуму не зібрався і засідання закрили.

23 лютого Верховна Рада не змогла обрати члена комісії зовнішнього контролю з проведення аудиту ефективності діяльності Національного антикорупційного бюро.

Профільний комітет рекомендував парламентові обрати на цю посаду заступника генерального інспектора Міністерства юстиції США Роберта Сторча. Однак його кандидатура не набрала достатньо голосів.

Після цього фракції «Блок Петра Порошенка» і «Народний фронт» запропонували кандидатуру Найджела Брауна.

Браун прийшов на засідання комітету 15 березня, водночас запрошення від комітету він не мав. На засіданні він підтвердив, що за тиждень до того, як його кандидатуру розглядали в парламенті, він приїжджав до України.