У Дніпрі на акції біля філії «Сбербанку Росії» суттєвих порушень не зафіксовано – поліція

У Дніпрі у ході акції біля філії російського Сбербанку працювала слідчо-оперативна група, суттєвих порушень громадського порядку не зафіксовано. Про це Радіо Свобода повідомили в Дніпровському міському відділі поліції.

За даними поліції, активісти попереджали про свою акцію заздалегідь.

«Була подана заявка на проведення біля банку мирного зібрання громадян. На місці проведення заходу працювала слідчо-оперативна група, суттєвих порушень громадського порядку та сутичок не було. У подальшому буде проведена ретельна перевірка зі встановлення всіх фактів та обставин події», – заявили Радіо Свобода в міському відділі поліції.

У поліції також зазначили, що на даний момент із заявами про правопорушення до поліції ніхто не звертався.

Водночас у прес-службі ПАТ «Сбербанк» у середу повідомили, що одна з філій банку в Дніпрі призупинила роботу «через дії активістів». Банк подав заяву до правоохоронних органів, зазначили в прес-службі.



Сьогодні в Дніпрі біля будівлі російського «Сбербанку» активісти оголосили безстрокову акцію протесту проти «бізнесу країни-агресора». Фасад будівлі вони облили червоною фарбою і обклеїли плакатами з написами «Увага! Це банк-окупант, він буде закритий». Вхід до будівлі заблокували бетонними блоками. За словами учасників акції, таким чином вони вимагають припинення роботи російського бізнесу, зокрема, банківського, в Україні.