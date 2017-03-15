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15 Березень 2017, Київ 19:21
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У Дніпрі на акції біля філії «Сбербанку Росії» суттєвих порушень не зафіксовано – поліція

Активісти вимагають припинення роботи філії «Сбербанку Росії», Дніпро, 15 березня 2017 року

Активісти вимагають припинення роботи філії «Сбербанку Росії», Дніпро, 15 березня 2017 року

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У Дніпрі у ході акції біля філії російського Сбербанку працювала слідчо-оперативна група, суттєвих порушень громадського порядку не зафіксовано. Про це Радіо Свобода повідомили в Дніпровському міському відділі поліції.

За даними поліції, активісти попереджали про свою акцію заздалегідь.

«Була подана заявка на проведення біля банку мирного зібрання громадян. На місці проведення заходу працювала слідчо-оперативна група, суттєвих порушень громадського порядку та сутичок не було. У подальшому буде проведена ретельна перевірка зі встановлення всіх фактів та обставин події», – заявили Радіо Свобода в міському відділі поліції.

У поліції також зазначили, що на даний момент із заявами про правопорушення до поліції ніхто не звертався.

Водночас у прес-службі ПАТ «Сбербанк» у середу повідомили, що одна з філій банку в Дніпрі призупинила роботу «через дії активістів». Банк подав заяву до правоохоронних органів, зазначили в прес-службі.

Сьогодні в Дніпрі біля будівлі російського «Сбербанку» активісти оголосили безстрокову акцію протесту проти «бізнесу країни-агресора». Фасад будівлі вони облили червоною фарбою і обклеїли плакатами з написами «Увага! Це банк-окупант, він буде закритий». Вхід до будівлі заблокували бетонними блоками. За словами учасників акції, таким чином вони вимагають припинення роботи російського бізнесу, зокрема, банківського, в Україні.

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