США висунули обвинувачення російським офіцерам через кібератаки проти Yahoo

Міністерство юстиції США оголосило обвинувальний акт щодо двох співробітників російських спецслужб у справі про хакерську атаку проти компанії Yahoo. Про це 15 березня повідомили у ФБР і Мін’юсті.

Цей обвинувальний акт стосується двох співробітників російської ФСБ, яких ідентифікують як Дмитра Докучаєва та Ігоря Сущина.

У Міністерстві юстиції США пов’язують їх із хакерськими атаками проти Yahoo, про які компанія заявила наприкінці минулого року. Йшлося про злам аккаунтів 500 мільйонів користувачів.

Докучаєва і Сущіна не пов’язують із хакерськими нападами проти представників Демократичної партії і розслідуванням ФБР російського втручання у передвиборчу кампанію у США.