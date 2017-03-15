Рожкова: «Сбербанк» працює у звичайному режимі і по підтримку до НБУ не звертався

Заступник голови Національного банку України Катерина Рожкова заявляє, що українська «дочка» «Сбербанку Росія» працює у звичайному режимі і по підтримку до НБУ не зверталася.

«Сбербанк» на сьогодні до нас не звертався по підтримку. Банк працює у звичайному режимі, у них є можливість використовувати такі інструменти, як своп, здійснювати операції репо», –сказала вона.

Національний банк пропонує запровадити санкції до дочірніх компаній російських державних банків у формі заборони виведення капіталу з України. У НБУ запропонували застосувати такі санкції до банків, які працюють в Україні з російським капіталом: «Сбербанк», «Промінвестбанк», ВТБ, VSбанк, БМ Банк.

Сьогодні Рада національної безпеки й оборони України доручила Нацбанку і Службі безпеки визначитися щодо можливого запровадження санкцій проти банків із російським капіталом.

7 березня «Сбербанк Росії» повідомив, що «готовий до обслуговування осіб, які звернулися з «паспортами» «ДНР» і «ЛНР», у всіх філіях банку». У відповідь міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков закликав Нацбанк застосувати санкції до цієї фінансової установи. Згодом дочірній банк «Сбербанку Росії» в Україні – ПАТ «Сбербанк» – не обслуговує фізичних і юридичних осіб на підставі документів, виданих на непідконтрольних українській владі територіях.

Деякі активісти в Україні вимагали заборони діяльності російських банків, зокрема і «Сбербанку».