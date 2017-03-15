Крим: затриманого в Феодосії кримчанина відпустили

В анексованому Росією Криму в Феодосії співробітники Федеральної служби безпеки щодо Криму затримали кримського татарина Еміля Мухтеремова. Про це вдень повідомляли кримськотатарські активісти, до вечора стало відомо, що затриманого відпустили.

Як розповіли проекту Радіо Свобода, сайту Крим.Релії друзі Мухтеремова, російські правоохоронці відправили затриманого в феодосійське відділення ФСБ, після цього вивезли Мухтеремова в напрямку селища Зибине. За словами друга затриманого, йому не пред’явили жодних звинувачень. Ніяких протоколів Мухтеремов не підписував.

Російські силовики в Криму в відкритих джерелах ситуацію не коментують.

З переходом Криму під контроль Росії на півострові ФСБ проводить регулярні обшуки та допити журналістів, активістів, громадських діячів, проходять затримання серед представників кримськотатарського населення. Правозахисники характеризують це як «боротьбу з інакомисленням».