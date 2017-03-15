У Москві затримали шеф-редактора інформагентства Regnum

У російській Москві поліція затримала шеф-редактора інформаційного агентства Regnum Юрія Баранчика. Журналіст перебуває у відділенні Дорогомилівського району, до нього не пускають адвоката.

У самому агентстві вважають, що затримання провели за запитом Білорусії, громадянином якої є Баранчик.

Російське агентство ТАСС з посиланням на джерела у правоохоронних органах повідомляє, що Юрія Баранчика затримали за запитом Мінська і мають видати Білорусії, де його оголосили в розшук.

У грудні минулого року було затримано трьох журналістів Regnum – Дмитра Алімкіна, Юрія Павловця і Сергія Шиптенка. Повідомлялося, що їх підозрюють у розпалюванні міжнаціональної ворожнечі.