Біля Костянтинівки стався конфлікт між силовиками і прихильниками блокади, є постраждалий

На Донеччині на блокпості біля Костянтинівки стався конфлікт між силовиками та прихильниками блокади торгівлі на Донбасі.

Як повідомляє прес-служба поліції Донецької області, близько 16:30 на блокпості біля Костянтинівки для перевірки зупинили автоколону, яка рухалася з боку Покровська, у її складі були близько 50 людей на чолі з народним депутатом Тарасом Пастухом від фракції «Самопоміч».

Уполіції зазначають, що частина людей відмовилася від перевірки та вчинила спробу силового прориву крізь блокпост, у результаті застосування активістами сльозогінного газу, один з поліцейських травмований.

Обережно! На відео є кадри з нецензурною лексикою

Натомість у «штабі блокади» заявили, що сьогодні поліція Костянтинівки «відкрила вогонь по учасникам блокади, коли ті співали державний гімн». При цьому у штабі не вказують, чи є постраждалі внаслідок інциденту.

Обережно! На відео є кадри з нецензурною лексикою

14 березня на блокпості біля Слов’янська стався конфлікт між силовиками та прихильниками блокади торгівлі на Донбасі.

Після цього позафракційний депутат Верховної Ради Володимир Парасюк, який був тоді на блокпості, заявив уночі 15 березня, що під час інциденту неподалік Слов’янська постраждали його родичі. Він також вказав, що семеро його «побратимів» перебувають у Слов’янському райвідділку поліції. Депутат навів відеокадри, на яких, на його думку, можна «побачити, хто почав провокувати і затіяв сутичку».

Речниця поліції Донецької області Наталія Шиман повідомила, що внаслідок інциденту семеро співробітників поліції зазнали травм. Начальник поліції Донеччини В’ячеслав Аброськін заявив, що увечері 14 березня колона з 13 машин, яка приїхала із Харкова, на блокпосту в Слов’янську відмовилася проходити стандартну перевірку, спровокувавши конфлікт. За фактом інциденту поліція проводить розслідування.