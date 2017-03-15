Держдума Росії проголосувала за обмеження трансляції судових процесів

Державна дума Росії ухвалила у третьому і остаточному читанні поправки до Кримінально-процесуального кодексу, якими встановлюється порядок трансляції судових засідань у кримінальних справах. Документ розміщений на сайті нижньої палати російського парламенту.

Законопроект пропонує внести зміни до КПК для встановлення єдиних принципів проведення трансляції судових засідань в інтернеті. У документі зазначено, що користувачі можуть спостерігати за процесом в онлайн-режимі тільки з дозволу суду. Судовий розгляд проводиться в умовах, що забезпечують належний порядок в судовому засіданні і безпеку учасників процесу.

Згідно з документом, трансляція і зйомка можуть бути обмежені судом у часі. Під час трансляції судового засідання по радіо, телебаченню чи в інтернеті у протоколі судового засідання зазначаються назва ЗМІ, за допомогою якого здійснювалася трансляція.

Документ також запроваджую повну заборону трансляції попередніх слухань.

Правозахисники заявляють, що цей документ обмежує свободу слова.

Раніше Держдума Росії ухвалила подібні поправки до Цивільно-процесуального і Адміністративно-процесуального кодексів.