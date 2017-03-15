«Метінвест»: втратили контроль над підприємствами на неконтрольованій території Донбасу

Група «Метінвест» українського бізнесмена Ріната Ахметова заявляє про повну втрату контролю над діяльністю своїх підприємств на тимчасово неконтрольованій українською владою території Донбасу.

Як повідомляє прес-служба групи, на ці підприємства прийшли невідомі люди, які вимагали перереєструвати підприємства в юрисдикцію угруповань «ДНР» і «ЛНР», а також розпочали інвентаризацію та опис майна, вони погрожували співробітникам підприємств фізичною розправою.

У компанії уточнюють, що це стосується діяльності «Єнакієвського металургійного заводу», «Єнакіївського коксохімпрому», «Харцизького трубного заводу», «Комсомольського рудоуправління», «Краснодонвугілля», «Донецьккоксу» і спільного українсько-швейцарського підприємства «Метален».

«Це вимушений крок, що викликаний нашою категоричною незгодою з вимогою змінити українську юрисдикцію. Крім того, в цих умовах ми не можемо контролювати діяльність підприємств і, відповідно, нести відповідальність за те, що відбувається на їхній території», – заявив генеральний директор групи «Метінвест» Юрій Риженков.

Сьогодні також у компанії ДТЕК Ріната Ахметова заявили про втрату контролю над активами «ДТЕК Енерго» на непідконтрольній українській владі території Донбасу.

Напередодні президент України Петро Порошенко заявив, що Київ не може мати жодних торговельних відносин з цими «конфіскованими» на Донбасі підприємствами.

Ватажки угруповань «ЛНР» і «ДНР» заявили, що якщо до 1 березня 2017 року не припиниться блокада активістами торгівлі з непідконтрольною територією, то на всіх підприємствах української юрисдикції, які працюють на територіях, захоплених цими угрупованнями, запровадять «зовнішнє управління». Потім угруповання «ДНР» заявило про запровадження «зовнішнього управління» на підприємствах української юрисдикції, які працюють на захопленій ними території.

Від квітня 2014 року на частині Донбасу триває збройний конфлікт. Україна та Захід звинувачують Росію в підтримці бойовиків на Донбасі зброєю та особовим складом. Москва заперечує таку підтримку угруповань «ДНР» та «ЛНР» і визнає лише наявність серед бойовиків російських «добровольців». До цього часу сепаратисти контролюють низку населених пунктів Донбасу, зокрема Донецьк і Луганськ.