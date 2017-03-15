Суд у Молдові продовжив арешт Чауса на 10 днів – САП

Суд у Молдові продовжив арешт судді Дніпровського районного суду Києва Миколі Чаусу на 10 днів. Про це Радіо Свобода повідомили у Спеціалізованій антикорупційній прокуратурі (САП).

«14 березня за клопотанням прокуратури республіки Молдова було заарештовано на 10 діб. Цим було продовжено арешт, який був судом накладено на нього за незаконний перехід кордону», – зазначили в прокуратурі.

У САП нагадали, що документи, необхідні для процедури екстрадиції Чауса, вже передали молдовській стороні.

«Спеціалізована антикорупційна прокуратура подала всі документи для екстрадиціїЧауса з республіки Молдова до України і вимагає видачі судді Чауса для здійснення кримінального провадження на території України, згідно з українським законодавством», – додали в антикорупційній прокуратурі.

2 березня суд у Молдові заарештував Чауса на 15 діб за незаконний перетин молдовського кордону.

Перед цим, 1 березня, стало відомо про затримання Миколи Чауса в Молдові. У НАБУ тоді заявили, що після отримання офіційної інформації про затримання підозрюваного протягом 10 днів бюро направить клопотання про екстрадицію до Генпрокуратури як уповноваженого державного органу, а ГПУ має скерувати запит до компетентного органу іноземної держави про видачу особи в Україну.

Національне антикорупційне бюро України 9 серпня 2016 року заявило про задокументований факт одержання суддею Чаусом хабара в сумі 150 тисяч доларів.

У вересні минулого року Верховна Рада України підтримала подання про надання згоди на затримання та арешт судді Чауса. Солом’янський районний суд Києва надав дозвіл на його затримання. У НАБУ припускали, що Чаус перебуває в Білорусі. За даними бюро, з 11 листопада 2016 року він перебуває у міжнародному розшуку з метою арешту та подальшої екстрадиції в Україну.