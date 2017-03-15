Поліція: бойовики обстріляли Авдіївку на Донеччині

Заступник голови Національної поліції, начальник управління Нацполіції в Донецькій області В’ячеслав Аброськін заявляє, що підтримувані Росією бойовики бойовики обстріляли Авдіївку Донецької області.

«Авдіївка. Бойовики «ДНР» обстріляли в черговий раз місто. Попадання в житловий будинок. На щастя, постраждалих немає. Місто без електрики. Ремонтні роботи заплановані на ранок», – написав він на своїй сторінці в Facebook.

У свою чергу, бойовики з угруповання «ДНР» звинувачують українських військових в обстрілах села Верхньошироківське з мінометів сьогодні ввечері.

У Державній службі з надзвичайних ситуацій вранці повідомляли, що в Авдіївці, яка вкотре потерпіла внаслідок обстрілів 14 березня, не було електропостачання. Також у ДСНС вказували, що немає електропостачання Авдіївського коксохімічного заводу та Донецької фільтрувальної станції, які централізовано забезпечують водою та теплопостачанням місто.

В Авдіївці і 11 населених пунктах Ясинуватського району електропостачання було припинене 14 березня внаслідок бойових дій.

Кілька днів тому, 11 березня, виникла схожа ситуація. Українські військові тоді звинуватили в обстрілах проросійських бойовиків. Ті, в свою чергу, заявили, що військові ЗСУ пошкодили обстрілами ЛЕП, яка живить Донецьку фільтрувальну станцію та Авдіївський коксохімічний завод.