Порошенко: хочу заспокоїти всіх опозиціонерів, дострокових виборів не буде

Президент України Петро Порошенко заявляє, що сценарій дострокових парламентських виборів наразі не є реальним.

«Звичайно, про нього (сценарій проведення дострокових виборів – ред.) ці самі виконавці, про яких ми з вами говоримо, дуже мріють...», – сказав він, відповідаючи на запитання щодо реальності сценарію проведення дострокових парламентських виборів.

«Оскільки, відповідно до Конституції, рішення про дострокові парламентські вибори і про розпуск парламенту ухвалює винятково президент України, я хочу заспокоїти всіх опозиціонерів і наголосити на тому, що жодних дострокових парламентських виборів, у яких зацікавлена Росія, яка зацікавлена у дестабілізації ситуації, я їм не подарую», – додав Порошенко.

Чергові парламентські вибори мають відбутися у 2019 році.